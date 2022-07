Guardian: "Juve, Kostic è finito nel mirino del West Ham"

LONDRA (INGHILTERRA) - Filip Kostic potrebbe andare a giocare in Premier League. Come riporta il "Guardian", il serbo, accostato nelle scorse settimane alla Juve, sarebbe finito nel mirino del West Ham, che avrebbe deciso di virare sull'esterno dell'Eintracht dopo aver 'perso' Lingard (che ha accettatto l'offerta del Nottingham Forest). Kostic, protagonista la passata stagione della cavalcata dell'Eintracht verso la vittoria dell'Europa League, è in scadenza nel 2023 e i tedeschi chiedono almeno 20 milioni di euro. In alternativa a Kostic si valuta anche Ben Brereton Diaz, esterno cileno che si è messo in luce al Blackburn in Championship.