VERONA - "La Virtus Verona rende noto di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Ignacio Gomez Taleb, noto come Juanito Gomez, con contratto fino al 30 giugno 2023 e opzione di rinnovo per la stagione successiva". Così la Virtus Verona, dopo l'annuncio del suo colpo di mercato che risponde al nome di Juanito Gomez, ex attaccante del Verona in serie A.