PORDENONE - Attraverso un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, il Pordenone annuncia "di aver ceduto l’attaccante Tomi Petrovic al Pontedera. Trasferimento in prestito sino a giugno 2023". Petrovic nella sua carriera ha vestito le maglie di Kapfenberger, Virtus Entella, Rimini, Pro Vercelli, Lucchese e Lecco. Con la Primavera della Virtus Entella per Petrovic il suo miglior bottino a livello di reti, 15 gol in 19 presenze.