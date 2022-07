Pordenone, rinforzo in difesa: dal Cittadella arriva Benedetti

PORDENONE - Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Pordenone annuncia "l’ingaggio del difensore Amedeo Benedetti. Il calciatore, classe ‘91, arriva dal Cittadella a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di due anni, con scadenza giugno 2024. Benedetti, nativo di Rovereto, è un difensore esterno sinistro tutta fascia, di corsa, tecnica e abilità sui calci piazzati. Del Cittadella è stato un calciatore di riferimento: in 7 stagioni ha totalizzato 187 presenze, con 6 reti e 22 assist (di cui 20 in B, 7 nell’annata 2018/19). Nel suo curriculum granata ci sono una vittoria del campionato di C (davanti al Pordenone) e 5 partecipazioni ai playoff di B (due finali). In carriera ha vestito le maglie anche di Reggina, Lumezzane, Pisa e Pro Patria".