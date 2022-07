È fatta per Scamacca al West Ham: al Sassuolo 36 milioni più bonus

SASSUOLO - Sarebbe ormai vicinissimo alla sua conclusione il lungo corteggiamento del West Ham al Sassuolo per Gianluca Scamacca, praticamente ad un passo dal diventare il nuovo attaccante degli Hammers . Accordo raggiunto sulla base di 36 milioni di euro + 6 di bonus, per un totale di 42 milioni , e il 10% da corrispondere al club emiliano in caso di futura rivendita.

Dal sogno Parigi a Londra, ma per gli inglesi è già il nuovo Ibra

Prima dell'intesa tra Sassuolo e West Ham, Scamacca era stato vicinissimo al Psg, che aveva dimostrato un concreto interesse per l'attaccante degli emiliani e della Nazionale, fermandosi solo davanti all'irremovibile richiesta di 50 milioni di euro da parte di Carnevali. Nell'impasse creatosi si sono inseriti con decisione gli Hammers, che dopo qualche settimana di corteggiamento si sono assicurati quello che la stampa inglese descrive già come "il nuovo Ibrahimovic". Dopo i 16 gol realizzati in Serie A con la maglia del Sassuolo dunque, una nuova avventura internazionale per il 23enne, che torna a salutare il campionato italiano.