The Sun: "Belotti proposto a Newcastle, West Ham ed Everton"

LONDRA (Inghilterra) - Quale futuro per Andrea Belotti? Dopo la decisione di non rinnovare con il Torino, l'attaccante azzurro è ora in cerca di una nuova sistemazione e si sta guardando intorno. Stando al "Sun", l'ex capitano granata sarebbe stato proposto in Premier League, in particolare a tre formazioni tutte alla ricerca di un rinforzo in avanti. Newcastle, Everton e West Ham le società interessate anche se sono diversi gli scenari. Gli Hammers sono ad un passo dall'annunciare l'acquisto di Scamacca dal Sassuolo e quindi ormai fuori dall'asta; mentre per i Magpies, che al momento hanno davanti solo Wilson (nelle ultime due stagioni ha giocato appena il 51% delle partite causa infortuni) e Wood, e i Toffees, ancora alla ricerca del sostituto di Richarlison ceduto al Tottenham di Conte, la possibilità di ingaggiare Belotti non è così remota.