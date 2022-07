Laporta fa sognare i tifosi del Barcellona: le sue parole su Messi

BARCELLONA (SPAGNA) - "Spero e mi auguro che il capitolo di Messi al Barça non sia finito. È nostra responsabilità fare in modo che questo capitolo, che è ancora aperto, non venga chiuso". Così Joan Laporta, presidente dei blaugrana, ai microfoni di ESPN apre al ritorno della Pulce al Camp Nou. Parole che fanno sognare i tifosi blaugrana, deliderosi di rivedere l'argentino con la casacca azulgrana.