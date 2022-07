Callejon al Granada: ecco l'annuncio ufficiale

GRANADA (SPAGNA) - José Maria Callejon torna a casa: terminata la deludente esperienza alla Fiorentina, l'ex Napoli riparte infatti dal Granada. Il suo contratto con i viola è scaduto il 30 giugno, pertanto il classe '87 approda al club spagnolo a parametro zero. Un ritorno al passato per lui che, proprio in Spagna, si era messo in mostra con le maglie del Castilla prima e dell'Espanyol e della prima squadra del Real Madrid successivamente. Un exploit che gli è valso la chiamata del Napoli nell'estate del 2013. Dopo sette anni sotto il Vesuvio, il passaggio alla Fiorentina due estati fa. In viola, però, Callejon non ha confermato quanto di buono fatto con gli azzurri. Ora, però, è giunta l'ora del riscatto, se lo augura il Granada e i suoi tifosi.

Callejon al Granada: la nota ufficiale

L'annuncio è avvenuto tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito del Granada: "L'attaccante José Callejón è un nuovo giocatore del Granada CF per la prossima stagione. Il calciatore arriva a parametro zero dalla Fiorentina. José Callejón (Motril, 02/11/1987) è un calciatore con una vasta esperienza nel calcio professionistico, con più di 580 partite tra LaLigaSantander, Serie A, Champions League, Copa del Rey, Coppa Italia ed Europa League. Callejón ha anche nel suo bagaglio di titoli una Santander League (2011/2012) e una Supercoppa spagnola (2012/2013) con il Real Madrid. Arriva nella squadra uno dei calciatori del Granada di maggior successo della storia. Formatosi all'ADF Tropical, è entrato a far parte della struttura accademica del Real Madrid nel 2002. Da quando ha debuttato in Seconda Divisione nel 2006 con la squadra di riserva dei Blancos, ha giocato con l'RCD Espanyol per 3 stagioni, che gli sono valse un ritorno nella squadra di Madrid. Dopo due anni al club, parte per il Napoli, dove aumenterà la sua statistica: 82 gol e 79 assist in 349 partite e con la squadra napoletana ha vinto anche due Coppe Italia e una Supercoppa. Nelle ultime due stagioni ha giocato per la Fiorentina, dove ha collezionato 55 presenze. Il Club dà il benvenuto a José Callejón come nuovo giocatore del Granada CF e gli augura buona fortuna per il suo arrivo nella squadra biancorossa.Il Motrileño firma un contratto per la prossima stagione, prorogabile a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".