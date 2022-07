Calciomercato serie C, Triestina: arriva l'ex Inter Sottini

TRIESTE - Prosegue il mercato in entrata della Triestina , che nella tarda mattinata odierna, ha ufficializzato l’arrivo del difensore Edoardo Sottini . Cresciuto nel vivaio della Cremonese , il classe 2002 arriva in prestito dall’ Inter . L'anno scorso è stato protagonista con la maglia della Pistoiese , nel girone B della serie C, con 33 presenze e 4 gol.

Il comunicato della Triestina

“Il giocatore Edoardo Sottini arriva con la formula del prestito secco dal FC Internazionale Milano. Si è legato alla causa alabardata con un accordo di durata annuale. Nato a Brescia il 18 agosto 2002, 191 cm di statura, Edoardo Sottini è un difensore centrale di grande talento e struttura, mancino naturale ma impiegabile anche sul centro destra della cerniera centrale. Dopo i primi passi nel settore giovanile della Cremonese approda in nerazzurro a luglio 2016, facendo la trafila fino alla Primavera e conquistando nel 2018/2019 l’accoppiata Scudetto-Supercoppa con l’Under 17. Giocatore temibile negli inserimenti in area avversaria, è reduce da una prima stagione da protagonista in Lega Pro, collezionando 33 presenze condite da 4 reti con la maglia della Pistoiese. Ora il trampolino di lancio si chiama Triestina, per continuare a crescere e confermare le indubbie qualità nel suo bagaglio fisico e tecnico. Benvenuto a Trieste, Edoardo!”.