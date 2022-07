Gavazzi torna al Renate dopo 13 anni: è ufficiale

RENATE BRIANZA - Un bel colpo lo ha messo a segno il Renate nella giornata odierna, che ha ufficializzato il ritorno in nerazzurro dopo 13 anni dell'esperto difensore Davide Gavazzi. Un tassello importante dunque, per i nerazzurri, che si assicurano un calciatore che oltre alla serie B, ha calcato anche i campi della serie A.

La nota del Renate

"A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra il calciatore Davide Gavazzi. Nato a Sondrio il 7 maggio 1986, è un giocatore di grandissima caratura, duttilità tattica ed esperienza, che nell’estate del 2009 ha salutato Renate (al termine di un biennio da 40 presenze e 8 gol) per spiccare il volo verso il calcio professionistico. Il suo ricco curriculum parla di quasi 340 gettoni collezionati tra Serie A (Sampdoria) e soprattutto Serie B (Vicenza, Ternana, Avellino), con 23 reti realizzate e 28 assist distribuiti. Torna a giocare il campionato di Serie C dopo averlo vinto da protagonista nel 2018/2019 con il Pordenone, club con cui ha poi militato in Cadetteria nelle ultime tre stagioni. Con grande orgoglio e soddisfazione diamo il bentornato al nostro “Gava”, che ha fortemente voluto indossare la casacca nerazzurra, a cui si è legato fino al 30 giugno 2023".