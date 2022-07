Se Ronaldo rifiuta 341.997 euro al giorno pur di giocare in Champions League

"Cristiano Ronaldo ha rifiutato una proposta araba che definirei assurda, ma in verità reale: 250 miliono netti per due stagioni. Il portoghese ha declinato: vuol giocare in una squadra che militi in Champions League. Per cercare di vincerla e stabilire un altro dei suoi innumerevoli record". La rivelazione è stata fatta oggi pomeriggio da Giovanni Branchini, uno dei procuratori più apprezzati che del mercato sa molto, quasi tutto. Ho dialogato con lui nell'etere della "Politica nel pallone", il programma condotto da Emilio Mancuso su Gr Rai Parlamento, giunto all'ultimo appuntamento stagionale.

Ten Hag aspetta Non più tardi di due giorni fa, Erik ten Hag, il nuovo allenatore del Manchester United, dall'Asia dove si trova in tournée senza Cristiano, assente per motivi personali, aveva dichiarato: "La situazione è la stessa della scorsa settimana. Preferisco concentrarmi sui giocatori che sono qui con me e stanno facendo bene. Penso solo a questo e a migliorare le cose. Aspetto Ronaldo per integrarlo nella rosa". L'Atletico Madrid di Diego Simeone in Champions League giocherà, tant'è vero che il Mirror ha lanciato l'ipotesi di un prestito annuale ai Colchoneros e il trasferimento sarebbe davvero clamoroso per la Liga, essendo l'Atletico lo storico rivale del Real, la squadra nelle cui fila Cristiano ha vinto 4 Champions League.