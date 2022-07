Barcellona, Xavi: "Ritorno di Messi è impossibile"

DALLAS (Texas) - In vista della gara amichevole contro la Juve a Dallas, in Texas, il tecnico del Barcellona Xavi ha escluso un ritorno di Lionel Messi in terra catalana, definendo "impossibile", al momento, l'operazione. Ciò non toglie però che l'eventuale ritorno possa avvenire nel prossimo futuro: "Lui ha un contratto col Psg. È il miglior calciatore del mondo e della storia. Non ha senso parlare di Messi adesso. Il presidente Laporta ha già detto che speriamo tutti che non sia finita la sua storia con il Barcellona".