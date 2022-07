Como scatenato: con Fabregas ecco Mancuso, occhi su Raul Moro

COMO - In riva al Lario il mercato si fa scoppiettante. Il Como si sta adoperando per allestire una squadra completa e ambiziosa per la prossima stagione. C'è particolare attesa tra i tifosi lariani per l'arrivo dell'ex Barcellona e Arsenal, Cesc Fabregas previsto per la prossima settimana. Ma il Como non si ferma solo sul centrocampista spagnolo (2 Europei e 1 Mondiale con le Furie Rosse). Si segue, infatti, con particolare interesse anche Raul Moro, centrocampista 19enne della Lazio con un passato nella cantera del Barcellona. Su di lui anche l'interesse del Verona. Intanto manca poco per l'ufficialità degli arrivi di Cas Odenthal, difensore classe 2000 svincolatosi dal NEC Nijmegen, e dell'attaccante Leonardo Mancuso dal Monza.