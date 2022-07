Triestina, colpo Ganz in attacco: contratto biennale

TRIESTE - Colpo da novanta per l'attacco della Triestina. Il club alabardato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatoreSimone Andrea Ganz. Il giocatore Simone Andrea Ganz arriva a titolo definitivo e si è legato alla causa alabardata con un accordo di durata biennale". L'attaccante classe '93, figlio di Maurizio, nell'ultima stagione ha segnato 14 reti in 33 presenze con la maglia del Lecco in prestito dall'Ascoli. Dal 1 luglio si era svincolato dal club bianconero.