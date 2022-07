PESCARA - Un nuovo portiere per il Pescara. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club biancazzurro comunica "di aver raggiunto l’accordo con la società A.C Milan per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro PLIZZARI". Il portiere classe 2000 ha vestito le maglie anche di Reggina e Lecce nelle ultime due stagioni in prestito dal club rossonero.