Venezia, Ceccaroni rinnova il contratto fino al 2027: ufficiale

VENEZIA - Dopo quello di Crnigoj arriva un altro rinnovo in casa Venezia. Il club arancioneroverde, con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, comunica "il prolungamento del contratto del difensore Pietro Ceccaroni, che resterà legato al club fino alla stagione 2026/27. Ceccaroni, 26 anni, è stato un modello di costanza sin da quando è arrivato in prestito dallo Spezia nell'agosto 2019. Passato al Venezia a titolo definitivo nell'agosto 2020, ha totalizzato il maggior numero di presenze della squadra in ciascuna delle ultime due stagioni. Nella stagione 2020/21 culminata con la promozione in Serie A, il difensore centrale di sinistra ha giocato infatti tutti i 90 minuti in 42 delle 43 partite tra regular season di Serie B e playoff promozione, giocando inoltre per intero 34 delle 38 partite nella massima serie nel campionato appena terminato".