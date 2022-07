Reggiana, riecco Lanini: "Qui mi sento a casa. Torno per vincere"

REGGIO EMILIA - Eric Lanini torna alla Reggiana in prestito biennale. L’attaccante di proprietà del Parma, autore di ben quindici gol in serie C lo scorso anno, da oggi è ufficialmente e nuovamente un calciatore granata. Queste le parole del bomber dopo la firma: "Tornare a Reggio Emilia è stata la mia priorità. La Società ha fatto uno sforzo e anche io, per ritrovare il mister e i compagni e per la volontà di tornare a casa, perchè così mi sento qui. Mi sono legato per due anni per sposare un progetto vincente e aiutare la AC Reggiana a tornare dove merita. L’affetto dei tifosi nei miei confronti è stato straordinario, sia l’anno scorso che quest’estate; è stata una cosa stupenda e torno con grande felicità in un posto nel quale sto bene a trecentosessanta gradi".