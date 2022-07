Como, ufficiale: contratto triennale per Odenthal

COMO - "Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio fino al giugno del 2025 del difensore Cas Odenthal. Centrale olandese classe 2000, è cresciuto nelle giovanili dell’Utrecht e del N.E.C. Nijmegen, squadra con la quale ha debuttato nel 2019 in Erestedivise, la seconda lega del campionato olandese e conquistato la promozione in Eredivise nel 2021. La scorsa stagione nella prima lega olandese ha giocato 38 partite siglando una rete". Con questa nota il Como ha annunciato l'arrivo in Lombardia del difensore olandese Cas Odenthal.