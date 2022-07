United, Eriksen ha le idee chiare: “Voglio giocare il Mondiale”

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United ha presentato attraverso i propri canali ufficiali il nuovo acquisto Christian Eriksen. La vita continua a riservare nuove sorprese al calciatore danese che lo scorso anno - durante gli Europei - era stato vittima di un arresto cardiaco che ha rischiato di costargli la vita. Ma a distanza di tredici mesi - e dopo l’esperienza con il Brentford - il fantasista è pronto per iniziare una nuova avventura. "È qualcosa che non mi aspettavo - sottolinea Eriksen - sono molto felice di indossare questa maglia, è stupendo essere qui. La presenza di Ten Hag è stata molto importante per la mia scelta - ha aggiunto il danese - ho parlato col mister in maniera fantastica, il Manchester United è la squadra ideale per me, è un club con grande tradizione: sono qui per giocare e dimostrare il mio valore".