Il Piacenza corre ai ripari: per la porta c'è Tintori dalla Pro Vercelli

PIACENZA - Il Piacenza corre ai ripari dopo il grave infortunio all’estremo difensore Anatrella , torna in biancorosso Nicola Tintori, acquistato a titolo definitivo dalla Pro Vercelli .

La nota del Piacenza

"Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Nicola Tintori dal Football Club Pro Vercelli 1892. Per Nicola si tratta di un ritorno. Il portiere classe 2000 è arrivato a Piacenza nella sessione invernale del mercato della scorsa stagione e ha disputato 9 gare in maglia biancorossa, inclusa la sfida play off contro la Juventus U23. Tintori è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Dopo aver fatto il suo esordito tra i professionisti con la maglia del Gozzano, nell’estate 2019 è passato alla Pro Vercelli con cui ha disputato la prima parte del campionato 2021/22, prima di trasferirsi a Piacenza. Bentornato Nicola".