Lecco, è ufficiale il ritorno di Zambataro

LECCO - "Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo di Eyob Zambataro, che ha firmato un contratto biennale. Si tratta di un ritorno per il centrocampista esterno classe 1998, che ha militato nel nostro club nel corso dell’ultima stagione collezionando 23 presenze 1 gol e 3 assist. Eyob è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e ha poi proseguito la carriera in squadre come Padova, Ravenna,Monopoli fino ad arrivare a Lecco, totalizzando 150 presenze 9 reti e 7 assist, con anche 11 apparizioni in Serie B. Bentornato Eyob, attendiamo con ansia di rivederti in campo con la maglia bluceleste!". Con questa nota il Lecco ha comunicato il ritorno di Eyob Zambataro, questa volta a titolo defiitivo dall'Atalanta con un contratto biennale.