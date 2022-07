Ufficiale, Lisandro Martinez è un giocatore del Manchester United

MANCHESTER (Inghilterra) - Manchester United ha ufficializzato l'arrivo del difensore Lisandro Martinez. L'argentino ex Ajax ha firmato un contratto che lo legherà fino al 2027 (con opzione per la stagione successiva) con i Red Devils e ritrova Ten Hag con cui ha lavorato e vinto all'Ajax. Le parole del giocatore: "È un onore entrare a far parte di questa grande squadra. Ho lavorato duramente per arrivare fin qui e adesso cercherò di dare ancora di più - aggiunge - Ho avuto la fortuna di far parte di squadre vincenti nella mia carriera e vincere è quello che voglio continuare a fare qui al Manchester United. Ci sarà molto lavoro da fare, ma credo fermamente che, con mister Ten Hag e insieme ai miei nuovi compagni di squadra, possiamo farcela". Stando alla BBC lo United avrebbe versato nelle casse dell'Ajax circa 67 milioni di euro per il cartellino del difensore.