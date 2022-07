Nacional, ufficiale il ritorno di Luis Suarez

MONTEVIDEO (Uruguay) - Il ritorno di Luis Suarez al Nacional adesso è realtà. Il club uruguaiano ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante 35enne: contratto per cinque mesi con il club nel quale esordì da professionista. Il presidente del club José Fuentes ha dichiarato a Sport 890 che l'ex giocatore di Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid sarebbe arrivato a Montevideo questo fine settimana, pronto per giocare già martedì per il Nacional nella trasferta al Centenario contro il Liverpool Futbol Club.