Mundo Deportivo: "Fatta per Koundé al Barcellona: si attende la firma"

Koundé-Barcellona: ecco tutti i dettagli

Il classe '98 dovrebbe firmare un quinquennale da sei milioni di euro l'anno, il massimo nel tetto salariale del club, anche se c'è anche qualche eccezione. Koundé attualmente si trova in Algarve, Portogallo, con il Siviglia per prepararsi alla nuova stagione e recuperare dall'infortunio. Il difensore centrale avrebbe dovuto raggiungere i suoi nuovi compagni nella tournée americana, ma il Barça rientrerà dopo l'amichevole di sabato a New York, pertanto il calciatore non partirà ma si aggregherà al resto del gruppo in Spagna. Nonostante il club stesse virando su Inigo Martinez, Xavi, sempre secondo Mundo Deportivo, ha esplicitamente richiesto Koundé. L'accelerata verso la chiusura è arrivata dopo che nelle casse del club sono entrati 315 miioni di euro di sponsorizzazioni.