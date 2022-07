Sampdoria e Verona le nuove tappe della colonizzazione Usa

TORINO - Anche il Verona nel mirino dei fondi di investimento Usa. La notizia era nell'aria da tempo e ieri l'ha diffusa il portale Get Italian Football News (un sito in lingua inglese che si occupa solo di calcio italiano) ha diffuso la notizia secondo cui il PMG Pacific Media Group sarebbe interessato al Verona anche se ancora non è noto se si tratti dell'interessamento per l'intro club o per l'ingresso nell'azionariato. Come, finora, ha già proceduto con latri club in Europa dal Kaiserslautern (ultima acquisizione nel marzo scorso) fino agli inglesi del Barnsley passando da Francia, Belgio, Danimarca e Olanda. Il presidente del Verona, Setti, nei giorni scorsi ha spiegato che la sua valutazione del club è di 150 milioni. Il Verona è solo l'ultimo club che fa gola agli investitori americani dopo che, nei giorni scorsi, è arrivata la conferma dell'interessamento del fondo Cerberus Capital Management, un private equity statunitense, per la Sampdoria.