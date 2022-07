Atletico Madrid, Molina è ufficiale: il comunicato del club

MADRID (Spagna) - "Nahuel Molina è nuovo giocatore dell'Atlético de Madrid dopo l'accordo raggiunto con l'Udinese per il trasferimento del calciatore argentino al nostro club, che firma per le prossime cinque stagioni". Questo il comunicato ufficiale dei Colchoneros che annunciano l'acquisto dell'esterno argentino, oggetto di desiderio di mercato di molte big, europee e italiane, in questa sessione estiva. Nelle ultime due stagioni in Serie A, Molina ha collezionato 68 presenze, realizzando 10 gol e 7 assist. Simeone potrà contare sulla sua versatilità su entrambe le ali e per il suo potenziale offensivo.