Haaland in the City, da sempre e ora anche sui muri a Manchester

TORINO - Erling Haaland è già padrone. In the City. L’attaccante norvegese, passato dal Borussia Dortmund al Manchester di Mansour per 70 milioni come da clausola, ci ha messo un nano-secondo per diventare l’uomo copertina: persino Pep Guardiola, poco incline a vezzeggiare i centravanti, se lo mangia con gli occhi. Il bomber che veleggia a cifre da record (200 partite in carriera e 155 gol, impressionanti con il Dortmund ovvero 89 gare e 86 reti) ha subito segnato, ovvio, contro il Bayern Monaco. E sul suo allenatore ha parole… singolari: «Mi piace, è un po’ matto come me».