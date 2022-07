LUCCA - Rinforzo di peso per l'attacco della Lucchese. Attraverso una nota diramata sui propri canali social, il club toscano annuncia di "aver ingaggiato l'attaccante Niccolò Romero. Per lui un contratto biennale in rossonero". Il classe '92 ha giocato nell'ultima stagiona al Potenza con cui ha collezionato 28 presenze totali e segnato 8 reti. Svincolatosi dal club lucano, adesso per il gigante Romero c'è la Lucchese nel suo futuro.