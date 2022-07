Barcellona, Koundé: arriva l'ufficialità, la nota del club

BARCELLONA - Jules Koundé è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona . L'annuncio è arrivato con una nota apparsa proprio sul sito del club: "FC Barcelona e Sevilla FC hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Jules Olivier Kounde , in attesa della firma dei contratti e che il giocatore superi le visite mediche". Al Siviglia vanno una base di 50 milioni di euro più 10 di bonus . Beffato così il Chelsea , che da tempo seguiva il giocatore, mentre i blaugrana chiudono un altro colpo in questa sessione di mercato.

Barcellona, ufficiale Koundé

Il club blaugrana ha presentato così il suo nuovo acquisto: "Jules Kounde si distingue per essere un difensore molto veloce e per il suo buon controllo con la palla. Il difensore centrale francese, che può giocare anche come terzino, è molto difficile da superare nell'uno contro uno ed è a suo agio nel difendere lontano dalla sua porta, poiché si affida molto alla sua velocità per scattare all'indietro. Inoltre, e nonostante i suoi 178 centimetri, Kounde è un vero specialista del gioco aereo. La sua impressionante abilità nel salto rende abile nel contestare le palle aeree. A Kounde piace anche giocare la palla in avanti e minacciare l'avversario con i suoi passaggi filtrati o le sue audaci spinte. Non esita a lasciare la sua posizione più ritardata e accompagnare l'attacco rompendo le linee con la palla nel piede".