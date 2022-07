Altro rinforzo per il Sangiuliano City: ecco Farabegoli

SAN GIULIANO MILANESE - Mette a segno un altro colpo di mercato il Sangiuliano City, società neopromossa nel campionato di serie C. Il club ha annunciato anche l'arrivo di Tommaso Farabegoli. Difensore classe 1999 dopo aver disputato le giovanili a Cesena, nella stagione 2018/2019 ha vestito la maglia della Primavera della Sampdoria. Successivamente esperienze in Serie C con Vis Pesaro, Ancona e FeralpiSalò. Arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria.