The Athletic: "Ronaldo ha ribadito di voler andare via dal Manchester Utd. Ipotesi Sporting Lisbona"

MANCHESTER (Regno Unito) - Nonostante il Manchester United e l'allenatore Ten Hag abbiano più volte sottolineato l'incedibilità di Ronaldo e la decisione di puntare su di lui per i traguardi futuri, la volontà di Cr7 sarebbe sempre più marcatamente indirizzata a lasciare l'Inghilterra: secondo "The Athletic" il portoghese avrebbe ribadito questa decisione alla società una volta raggiunti i compagni di squadra dopo aver saltato la tourèe estiva dei Red Devils. Un fattore motivante per Ronaldo sarebbe il desiderio di trasferirsi in un club che gioca la Champions League, in modo che possa consolidare il suo posto come capocannoniere della competizione. Ronaldo è attualmente in vantaggio con 140 gol, 15 in più di Lionel Messi. L'agente del portoghese, Jorge Mendes, avrebbe già tenuto colloqui con lo Sporting Lisbona, club dove Cr7 è cresciuto calcisticamente, e parallelamente starebbe cercando di convincere lo United a lasciarlo andare.