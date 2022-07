Sun: "Manchester United-Cristiano Ronaldo, spunta l'offerta di una rivale"

CR7-United: tutti i dettagli

Intanto CR7 nei giorni scorsi ha chiesto di rescindere il contratto che lo lega al Manchester United per un altro anno. I Red Devils, invece, non solo hanno rifiutato, ma hanno anche chiarito che la volontà del club rimane quella di tenere il campione lusitano. Dopo aver saltato il tour in Thailandia e Australia per motivi familiari, Cristiano Ronaldo si è unito al resto dei compagni a Carrington solo martedì dopo aver svolto le visite mediche di rito. Nonostante la sua volontà, però, in Inghilterra sono sicuri che si comporterà da professionista. Dopo essersi allenato nella giornata di mercoledì, ha poi assistito all'amichevole a porte chiuse contro il Wrexham. Si pensava di poterlo vedere in campo nei prossimi impegni contro Atletico Madrid, uno dei club che si sono interessati a lui, e Rayo Vallecano. Più facile la seconda dato che il calciatore sta ancora lavorando duramente in palestra e non avendo partecipato al ritiro precampionato non si è immerso completamente nei metodi del nuovo tecnico Ten Hag e pertanto dovrà inserirsi gradualmente nei nuovi schemi di gioco.