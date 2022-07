Uno dei tanti errori del Toro: ecco Lucca sulle orme di Van Basten e Ibra all'Ajax

TORINO - (e.e.) Lorenzo Lucca all'Ajax. Sarà il primo italiano a vestire la storica casacca che rende grandi i centravanti. Sì, Lucca con la maglia che fu di Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic, tanto per citarne due. Lucca che è anche uno dei tanti errori del Torino, perché l'ha allevato ma non ha mai creduto in lui, tanto da perderlo a zero quando è andato al Palermo. Sì, l'attaccante è un granata vero, figlio di quel che resta del settore giovanile del club: tra via vai continui (ultimo ritorno nella Primavera), si è ricostruito la carriera tra Sicilia e Pisa, tanto da conquistare l'Under 21 e anche Roberto Mancini. Poi l'eclissi nel girone di ritorno, quasi sempre vissuto in panchina. Adesso riparte dall'Olanda, una sfida notevole: prenda esempio da Graziano Pellé che tra AZ Alkmaar e Feyenoord è diventato un mito, lì.