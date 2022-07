Da Raspadori parte il giro degli attaccanti. Quello strano incrocio di destini tra Dybala e Belotti

TORINO - Giacomo Raspadori , Andrea Pinamonti , Andrea Petagna , Giovanni Simeone e, infine, l'ultimo dei “grandi svincolati” Andrea Belotti : quella che si aprirà sarà la settimana degli attaccanti. Perché da lunedì mancheranno solo 13 giorni all'inizio di questo anomalo campionato e sarà importante “sistemare i gol” e chiudere le operazioni già avviate da tempo. Anche perché, come ha ricordato il blitz dell'Ajax su Lorenzo Lucca quando ormai il Bologna stava già organizzando le visite mediche, i rischi di una beffa sono sempre dietro l'angolo. Tanto più che nelle dinamiche del “mercato attaccanti” si è inserita una variabile tutt'altro che secondaria: l'interesse del Napoli per Raspadori con una conseguenza a catena sugli altri movimenti. Sempre che, attenzione, il club di De Laurentiis riesca a convincere il Sassuolo a liberare l'attaccante azzurro (lui, di suo, l'accordo con i campani già ce l'ha) dopo aver ceduto Scamacca al West Ham. Si aprirebbe un buco nello scacchiere offensivo di Dionisi ed è per questo che il Sassuolo è tornato a bussare da Pinamonti: un altro che di suo sarebbe già ad allenarsi con Gasperini , salvo che Atalanta e Inter non hanno ancora definito l'accordo. Ed ecco il rischio della beffa per i nerazzurri bergamaschi.

IL CHOLITO E Simeone? Un altro che da tempo ha garantito la propria disponibilità al Napoli che cerca la chiave con il Verona. Il fatto è che la spesa per Raspadori (il Sassuolo non vuole scendere sotto i 30 milioni) potrebbe indurre il Napoli a bloccare quella per Simeone mantenendo in rosa quel Petagna che, a sua volta, era già promesso sposo del Monza. Il quale Monza ha già fatto più di un pensiero a Simeone, come la Salernitana che non riesce a portare all'Arechi Piatek. Un bel movimento, insomma, che appunto animerà le prossime ore. Ah: e Belotti? Beh, l'ex granata aspetta la Roma e anche l' deve andare a dama un incastro: il Bologna, che ha perso Lucca, sta pensando concretamente a Shomurodov come “vice Arnautovic”. Ecco: se la Roma si libererà dell'uzbeco è pronto il contratto per l'ex capitano granata che andrebbe a giocare con Dybala, avversario di tanti derby e arrivato anche lui da svincolato alla derby. Tu guarda che giri fa il mercato...