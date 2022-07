Quello che manca alla Juve, là in mezzo al campo. Ancelotti: "Il Real ha il triangolo delle Bermuda"

TORINO - Quello che la Juve non ha. Quello che la Juve non può fare. La sconfitta per 2-0 (reti di Benzema su rigore e Asensio)subita contro il Real Madrid a Pasadena davanti a un pubblico record (93.702 spettatori, roba che l’Italia si sogna...) ha ribadito che la squadra di Max Allegri è ancora un cantiere aperto. E che la falla del centrocampo che difende, filtra e inventa è ancora aperta. Quello che la Juve non ha, appunto. Lo spiega Carlo Ancelotti, tecnico dei campioni d’Europa ed ex bianconero: «Casemiro, Modric e Kroos? Li chiamano il triangolo delle Bermuda perché fanno sparire il pallone». Quindi, i nuovi crac, da Camavinga a Tchouaméni, possono aspettare: «Mi piacciono i classici e il rock and roll» ribadisce Carletto il saggio. La Juventus se ne è accorta. Il problema, là in mezzo, rimane, anche perché Paul Pogba si è infortunato. Da qui la richiesta pressante di svoltare sul mercato: Leandro Paredes è la soluzione, almeno così sperano i tifosi bianconeri, un tantino spiazzati dal confronto al momento impari con il Real tornato galattico. E poi davanti servirebbe il clone di Karim The Dream Benzema. In attesa del vero Dusan Vlahovic.