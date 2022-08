Novara, ufficiale: Amoabeng rinnova fino al 2024

NOVARA - Il Novara, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2024, di Frank Amoabeng. Frank, classe 2001, cresce nel vivaio azzurro dove matura e sviluppa le sue qualità in fase difensiva. Dopo essere stato aggregato per una stagione alla prima squadra in Serie C, si trasferisce in prestito per fare esperienza nel campionato di Serie D, dove a diciannove anni è già titolare nell’Audace Cerignola. Il ritorno a Novara la scorsa stagione è dei più dolci, gioca 26 gare stagionali, arrivando ad alzare il trofeo del Campionato di Serie D. La riconferma, per un ragazzo novarese da sempre, è la classica ciliegina sulla torta per l’impegno dimostrato".