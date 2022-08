Serie C, Lecco: dal Milan arriva Stanga a titolo definitivo

LECCO - Nuovo arrivo in difesa per il Lecco di Tacchinardi. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club lombardo annuncia "l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo dall’AC Milan di Luca Stanga, che ha firmato un contratto biennale. Luca è un talentuoso difensore classe 2002 di piede destro, cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan, dove è arrivato all’età di 6 anni e ha fatto tutta la trafila fino ad indossare la fascia da capitano nella squadra Primavera e la maglia della Nazionale Italiana Under 19. Con i giovani rossoneri, ha totalizzato 84 presenze, 2 gol e 5 assist, ottenendo la convocazione e il debutto in Serie A nella gara Venezia – Milan della stagione appena trascorsa culminata con la vittoria del campionato".