LUCCA - La difesa della Lucchese potrà contare su un nuovo rinforzo. Il club toscano, come comunicato sui propri canali social, annuncia che "Davide Pirola, difensore classe '01, è un nuovo giocatore della Lucchese". Il difensore classe 2001 era rimasto svincolato dopo le ultime tre stagioni trascorse con la maglia della Giana Erminio con cui ha collezionato complessivamente 48 presenze in Serie C.