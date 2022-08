Serie C, Crotone: in difesa arriva l'ex Novara Davide Bove

CROTONE - Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Crotone annuncia "di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Avellino 1912 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Bove. Campano, nato a Benevento il 7 Novembre 1998, Davide è cresciuto nel settore giovanile del Novara: dopo 3 stagioni tra i professionisti con i piemontesi è passato, nella scorsa stagione, all’Avellino dove ha disputato un’ottima annata. Centrale difensivo di grande affidamento, ha enormi doti fisiche ed è bravissimo nel gioco aereo. Da oggi Davide vestirà la casacca rossoblù e lo farà per le prossime 2 stagioni più un’opzione per la terza. Il neo difensore pitagorico ha sottoscritto il contratto alla presenza del diesse Conti".