Il Chelsea è vicino a Marc Cucurella del Brighton, terzino sinistro di 24 anni. Ne sono sicuri in Inghilterra dove Sky Sports UK parla di una possibile offerta dei Blues di 60 milioni di euro, che vincerebbero anche la concorrenza del City, non disposto ad arrivare a tanto. Se la trattativa dovesse andare in porto, Cucurella diventerebbe il terzo acquisto top da parte del club allenato da Tuchel dopo Sterling, pagato 55 milioni, e Koulibaly, preso dal Napoli per 40.