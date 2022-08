Jota festeggia il rinnovo con il Liverpool: "Orgoglioso della fiducia del club"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il Liverpool ha deciso di non quantificare gli anni del prolungamento contrattuale firmato quest'oggi da Diogo Jota, nazionale portoghese voluto fortemente da Jurgen Klopp due anni fa, quando arrivò dal Wolverhampton, ma di certo si tratta di un accordo a lungo termine. L'esterno offensivo si è subito ambientato, ha segnato al debutto con la maglia dei Reds contro l'Arsenal ad Anfield Road e si è ritagliato un ruolo da protagonista in squadra, siglando anche una tripletta in casa dell'Atalanta in Champions League, oltre a dare il suo contributo nei trionfi in FA Cup e Carabao Cup. "Sono davvero orgoglioso della fiducia che il club ha nei miei confronti", ha dichiarato al sito dei Reds dopo il rinnovo. "Sono arrivato due anni fa e mi sono affermato come un giocatore importante in questa squadra, era quello che volevo dall'inizio e questo rinnovo dimostra la fiducia che ha in me la società. E' bello sapere che starò qui a lungo".