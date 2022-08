Serie C, Vis Pesaro: ecco l'ex Pergolettese Bakayoko

PESARO - Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Vis Pesaro annuncia "l’acquisizione delle prestazioni sportive di Aboubakar BAKAYOKO. Il difensore ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per il secondo anno. Nato a Brescia con nazionalità della Costa d’Avorio, BAKAYOKO è partito proprio dal settore giovanile dei biancazzurri lombardi. Il difensore classe 1992 ha iniziato dall’Eccellenza con il Darfo Boario, club con il quale ha raggiunto la Serie D. Dal 2018 al 2021 ha vestito la maglia della Pergolettese, arrivando fino in Serie C dopo la vittoria del campionato. Nella stagione 2021/2022 ha invece vestito la maglia del Pontedera. Abile nella lettura dei movimenti e dotato di un buon senso di posizione, BAKAYOKO si prepara a ripartire dalla Vis Pesaro".