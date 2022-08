Equipe: "Renato Sanches-Psg, c'è l'accordo!"

PARIGI - Uno degli obiettivi del mercato del Milan sembrerebbe essere sfumato. L'Equipe infatti riporta che il Lille ed il Paris Saint-Germain avrebbero raggiunto l'accordo per la cessione di Renato Sanches al club della capitale. Nessun prestito con diritto di riscatto, il Psg dovrebbe versare i 15 milioni di euro richiesti dal Lille per i servigi del giocatore portoghese. Un'operazione che, in caso di fumata bianca ufficiale, andrebbe a premiare la pazienza dell'agente del giocatore Jorge Mendes il quale ha sempre aspettato un passo avanti del Pari malgrado l'offerta sul tavolo dei rossoneri (di un milione più alta). Sanches al Psg ritroverà Christophe Galtier che lo allenò ai tempi del Lille.