Mundo Deportivo: "Barcellona, Puig vicinissimo ai Los Angeles Galaxy"

Secondo il quotidiano spagnolo i blaugrana avrebbe dato il via libera per il trasferimento del giovane centrocampista in Mls: a breve la firma

03 . 08 . 2022 10:27 1 min PuigBarcellonaLos Angeles Galaxy

© Getty Images

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi