Chelsea, arriva Cucurella per 60 milioni: il Brighton però smentisce

LONDRA (Regno Unito) - Il Chelsea avrebbe trovato l'accordo col Brighton per acquistare l'esterno spagnolo Marc Cucurella: i Blues verserebbero nelle casse dei Seagulls oltre 60 milioni di euro, una cifra che ha destato scalpore vista la poca esperienza internazionale del calciatore: una sola presenza in nazionale maggiore ed una medaglia d'argento a Tokyo con la rappresentativa olimpica spagnola. Per i londinesi, che stanno perfezionando anche l'arrivo del centrocampista Carney Chukwuemeka dall'Aston Villa per 20 milioni di sterline (circa 24 milioni di euro), è il terzo colpo dell'estate dopo quelli di Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly. Il Brighton, però, attraverso un tweet dal profilo ufficiale della società, smentisce l'ufficializzazione dell'esito della trattativa: "Contrariamente a quanto riportato da numerosi media questa sera, non è stato raggiunto alcun accordo con nessun club per vendere Marc Cucurella".