Serie B, Como scatenato: dopo Fabregas vuole Baselli

COMO - Il mercato del Como non smette di far scintille. Dopo l'arrivo del campione del mondo Cesc Fabregas, per il centrocampo di Giacomo Gattuso è pronto un altro colpo: Daniele Baselli. Il centrocampista classe '92 ex Cittadella, Atalanta e Torino è rimasto svincolato dopo l'ultima parentesi sfortunata al Cagliari (retrocessione dei sardi in B). Baselli si sta allenando da solo nel bresciano, a Gottolengo, dove ha la residenza. C'è già stato un incontro positivo tra il direttore generale dei lariani, Carlalberto Ludi, e i procuratori del giocatore. All'orizzonte un nuovo rinforzo per il Como per un centrocampo stellare.