Psg, Galtier elogia Sanches: "Giocatore esplosivo, ha grandi capacità"

PARIGI (Francia) - "E' un giocatore che ha qualità che altri non hanno, soprattutto se paragonato a Verratti, Vitinha o Danilo Pereira. E' un tipo di giocatore molto esplosivo, ha grandi capacità. C'era questa opportunità sul mercato, un giocatore che conosce sia il campionato francese che i palcoscenici internazionali. Come sta? Non ha giocato, sarà in ritardo rispetto ai compagni". Così Christophe Galtier ha parlato dell'imminente arrivo a Parigi di Renato Sanches dal Lille , dopo una lunga bagarre di mercato con il Milan .

Galtier: "Ramos sta bene, è un giocatore che alza il livello"

"La serietà e lo stato d'animo del gruppo in questa preparazione mi ha soddisfatto molto. I giocatori sono stati molto disponibili e concentrati", ha successivamente spiegato Galtier, a pochi giorni dal primo match ufficiale di Ligue 1 che attende i parigini in trasferta contro il Clermont. "L'allenamento è una cosa, la gara un'altra. Quando il Psg si muove, gli stadi sono pieni: c'è un ambiente che ti fa affrontare le avversità". Tra i leader dello spogliatoio dei parigini c'è sicuramente Sergio Ramos: "Questo giocatore, che giochi o meno, porta il calcio a un altissimo livello. Non ha saltato nessuna seduta, sta bene fisicamente". Per Galtier il Psg è l'incarico più importante della carriera, motivo d'orgoglio anche per i suoi colleghi francesi, soddisfatti di vedere un connazionale su una delle panchine più prestigiose d'Europa e che negli ultimi anni è sempre stata occupata da tecnici esteri. "Mi fa piacere leggere quel che pensano di me i miei colleghi francesi, c'è solidarietà, facciamo un lavoro molto difficile. Quando un tecnico, che sia un connazionale o meno, viene esonerato, gli mando un messaggio di incoraggiamento. Io però non voglio essere l'ambasciatore degli allenatori francesi. Sono il tecnico del Psg, mi è stata affidata questa missione e l'ho accettata con piacere".