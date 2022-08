West Ham, Ogbonna 'benedice' Scamacca: "La Premier può essere la svolta"

LONDRA (Inghilterra) - Angelo Ogbonna accoglie Gianluca Scamacca al West Ham, e si propone per accompagnarlo nella sua nuova esperienza in Premier League. L’arrivo dell’ex centravanti del Sassuolo ha generato grande entusiasmo: i tifosi degli Hammers sono da tempo abituati ad ammirare i talenti italiani con la loro casacca claret and blue, e dopo aver celebrato Paolo Di Canio, sono pronti a esaltare un nuovo attaccante romano.

Le parole del difensore

“Quando sono arrivato, essere italiano come Di Canio è stato una specie di pass d’entrata - sottolinea Angelo Ogbonna - ora vorrei essere io il testimonial di Scamacca per aiutarlo a inserirsi in un campionato competitivo come la Premier League. Tutti conoscono il suo talento: il suo arrivo in Premier League potrebbe rappresentare una svolta, ma dipende solo da lui. Il West Ham è una famiglia, è stato accolto nel migliore dei modi“.