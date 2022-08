Toro, guarda che effetto fa Lucca in maglia Ajax

TORINO - (e.e.) Ecco, Lorenzo Lucca con la gloriosa maglia dell'Ajax. Fa un certo effetto vederlo con qui colori ai tifosi del Torino. Sì, perché l'attaccante, 21 anni, cresciuto in granata, è stato lasciato andare via a zero nel 2020. E' passato al Palermo e poi al Pisa, fino alla scelta di andare all'estero, ad Amsterdam in un club che i giovani li lancia (prestito con diritto di riscatto). Il ragazzo, nato a Moncalieri, cercherà di sfondare nella squadra dei centravanti: Zlatan Ibrahimovic e Marco Van Basten, ma anche Klaas Huntelaar sono esplosi lì. Maglia numero 18, «per il futuro», scrive l'Ajax sui social. Puntando sull'italiano guardato con attenzione dal ct azzurro Roberto Mancini.