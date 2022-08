VILA REAL (SPAGNA) - Con il Villarreal in Italia, per affrontare l'Inter in amichevole a Pescara, ci sarà l'occasione per osservare tutti i suoi talenti. Uno di questi in particolare piace anche ad Atalanta, Napoli e Milan. Si tratta di Alfonso Pedraza, 26enne laterale mancino che secondo il "Mundo Deportivo" avrebbero attirato da tempo le attenzioni delle squadre italiane. Il Villarreal però lo ha già blindato con un contratto fino al 2026.